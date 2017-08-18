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Судья по делу Саляновой отказал в вызове главы ГКНБ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364990_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443388-ru.html

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18 августа 2017, 11:07       Комментарии

Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.
В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о вызове в суд председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.
Председательствующий на процессе судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство, объяснив это тем, что тот не имеет отношения к делу. Он заявил, что в случае, если стороны подозревают Сегизбаева в том, что он вмешивался в дело, то они могут обратиться в компетентные органы.
Подсудимая возмутилась, заявив, что  глава ГКНБ дает прямые указания, хотя по закону не имеет права вмешиваться.

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