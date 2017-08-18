Судья по делу Саляновой отказал в вызове главы ГКНБ

18 августа 2017, 11:07 Комментарии

Сегодня, 18 августа, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генпрокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чынара Джакупбекова заявила ходатайство о вызове в суд председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

Председательствующий на процессе судья Кубанычбек Касымбеков отклонил ходатайство, объяснив это тем, что тот не имеет отношения к делу. Он заявил, что в случае, если стороны подозревают Сегизбаева в том, что он вмешивался в дело, то они могут обратиться в компетентные органы.

Подсудимая возмутилась, заявив, что глава ГКНБ дает прямые указания, хотя по закону не имеет права вмешиваться.