Крупное ДТП в Бишкеке — подробности и видео очевидца

18 августа 2017, 10:44 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Виновник крупного ДТП, которое произошло утром 18 августа, был пьян, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУПМ МВД.

Крупная авария с участием пяти машин произошла в 6.15 в Бишкеке.

28-летний водитель Toyota Windom ехал по проспекту Манаса в северном направлении и на пересечении с улицей Горького врезался в автомобиль Mazda.

"Дальше все пошло по цепочке: от удара Mazda врезалась в Toyota Wish, Wish ударил Honda Fit, Fit врезался в Honda Stream. Все эти машины стояли на светофоре. 26-летний пассажир Mazda скончался на месте, а водитель - по дороге в больницу. Водитель Windom, виновник ДТП, был пьян. Он задержан", - рассказали в пресс-службе.

По факту назначены экспертизы. Начато следствие.

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