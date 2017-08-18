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Крупное ДТП в Бишкеке — подробности и видео очевидца

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443387-ru.html

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Пьяный водитель устроил крупное ДТП в Бишкеке, два человека погибли (видео)

18 августа 2017, 10:44       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Виновник крупного ДТП, которое произошло утром 18 августа, был пьян, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУПМ МВД.
Крупная авария с участием пяти машин произошла в 6.15 в Бишкеке.
28-летний водитель Toyota Windom ехал по проспекту Манаса в северном направлении и на пересечении с улицей Горького врезался в автомобиль Mazda.
"Дальше все пошло по цепочке: от удара Mazda врезалась в Toyota Wish, Wish ударил Honda Fit, Fit врезался в Honda Stream. Все эти машины стояли на светофоре. 26-летний пассажир Mazda скончался на месте, а водитель - по дороге в больницу. Водитель Windom, виновник ДТП, был пьян. Он задержан", - рассказали в пресс-службе.
По факту назначены экспертизы. Начато следствие.
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