10.59: список книг, которые нужно обязательно запретить в Кыргызстане

Как-то сидели с друзьями, и один товарищ (кстати, он преподает) начал возмущаться, что нынче молодежь мало читает. Попытки других указать, что такие фразы - первый шаг к старческому брюзжанию, были проигнорированы.

"Людей манит запретный плод. Надо запретить книги, и сразу в рейтинге популярности они будут на уровне наркотиков и проституции. Только представьте, вы ночью встречаетесь в укромном месте с дилером и дрожащими руками протягиваете деньги за пять страниц", - предложил Тима, по совместительству главный циник нашей компании.

Не столь дружащий с юмором, как с юриспруденцией, Макс с готовностью поддержал Тиму и сказал, что у него есть несколько отличных задумок. Например, роман "Идиот" оскорбляет человеческое достоинство, "Золотой теленок", "Каша из топора" и "Вино из одуванчиков" нарушают все мыслимые и немыслимые законы о безопасности пищевой продукции, а "Незнайка на Луне" только поощряет безграмотность.

Мы это встретили ироничным смехом, который его воодушевил, и Остапа, то есть Макса понесло. Он начал сыпать дальнейшими идеями: так, "Пятьдесят оттенков серого" оскорбляют всех Сергеев, "Пиковая дама" - призыв к азартным играм, а "Отцы и дети" ущемляют права мам.

Все это он выпалил под гробовое молчание, лишь Серега одобрительно кивал.

"Заставь дурака молиться..." - недоговорил Тима.

На что он получил ответ, что такое произведение оскорбляет чувства верующих. Правда, потом Макс признался, что решил немного подурачиться, и мы с облегчением начали обсуждать другие темы.

Например, о силе духа: лишившаяся ног казахстанка начала заниматься боксом.

Или вчерашний митинг самозахватчиков, которые требуют провести им воду и свет, а также дать доступ к школам.

Одобрение вызвала идея группы DOXA: в Бишкеке появился новый стрит-арт в виде снежного барса, призывающий людей не мусорить. Тут только барс, причем живой, поможет, не удержался от комментария Тима. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Особый интерес вызвала другая новость. Так, Екатерина Михайлова - фанатка Аль Капоне: она знает, как с помощью не только доброго слова, но и куурма чая взбодрить человека. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ужасные новости из Барселоны - фургон въехал в толпу людей. По официальным данным, 13 человек погибли, 60 пострадали. Вот первые снимки с места теракта.

В Бишкеке произошло ДТП с участием пяти машин, есть погибшие.

Теперь о погоде. Будет пасмурно, но дождя не обещают.

Цены на ГСМ в "Газпроме": бензин марки Аи-95 стоит 41,20 сома, Аи-92 - 38,60, дизельное топливо - 36,60, а автомобильный газ обойдется в 20,60 сома.

Курс американской валюты: обменные пункты покупают доллар по 68,59 сома, а продают за 68,87.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который считает, что у книг есть только один минус - у них нет минусов

