Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Омурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка в СИЗООмурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка в СИЗОМама потеряла маленькую дочь на "Дордое". Нашла ребенка в ГОМеМама потеряла маленькую дочь на "Дордое". Нашла ребенка в ГОМе

10.59: список книг, которые нужно обязательно запретить в Кыргызстане

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/bishkek/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443386-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане пытаются устроить теракты — ГКНБ призывает к бдительности

Виновником ДТП в центре Бишкека, в котором погибли двое, оказался старшина милиции, он был пьян

Суд приговорил к 2,5 года директора типографии в Москве, где при пожаре погибли 14 кыргызстанок

В России разыскивается 14-летний кыргызстанец

В Кыргызстане открыт сезон охоты, ряд организаций лишены лицензии на отстрел

18 августа 2017, 10:59       Комментарии

Как-то сидели с друзьями, и один товарищ (кстати, он преподает) начал возмущаться, что нынче молодежь мало читает. Попытки других указать, что такие фразы - первый шаг к старческому брюзжанию, были проигнорированы.
"Людей манит запретный плод. Надо запретить книги, и сразу в рейтинге популярности они будут на уровне наркотиков и проституции. Только представьте, вы ночью встречаетесь в укромном месте с дилером и дрожащими руками протягиваете деньги за пять страниц", - предложил Тима, по совместительству главный циник нашей компании.
Не столь дружащий с юмором, как с юриспруденцией, Макс с готовностью поддержал Тиму и сказал, что у него есть несколько отличных задумок. Например, роман "Идиот" оскорбляет человеческое достоинство, "Золотой теленок", "Каша из топора" и "Вино из одуванчиков" нарушают все мыслимые и немыслимые законы о безопасности пищевой продукции, а "Незнайка на Луне" только поощряет безграмотность.
Мы это встретили ироничным смехом, который его воодушевил, и Остапа, то есть Макса понесло. Он начал сыпать дальнейшими идеями: так, "Пятьдесят оттенков серого" оскорбляют всех Сергеев, "Пиковая дама" - призыв к азартным играм, а "Отцы и дети" ущемляют права мам.
Все это он выпалил под гробовое молчание, лишь Серега одобрительно кивал.
"Заставь дурака молиться..." - недоговорил Тима.
На что он получил ответ, что такое произведение оскорбляет чувства верующих. Правда, потом Макс признался, что решил немного подурачиться, и мы с облегчением начали обсуждать другие темы.
Например, о силе духа: лишившаяся ног казахстанка начала заниматься боксом.
Или вчерашний митинг самозахватчиков, которые требуют провести им воду и свет, а также дать доступ к школам.
Одобрение вызвала идея группы DOXA: в Бишкеке появился новый стрит-арт в виде снежного барса, призывающий людей не мусорить. Тут только барс, причем живой, поможет, не удержался от комментария Тима. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Эмиль Садыров Как приготовить куурма чай — рецепт от Sputnik
Особый интерес вызвала другая новость. Так, Екатерина Михайлова - фанатка Аль Капоне: она знает, как с помощью не только доброго слова, но и куурма чая взбодрить человека. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Видео / Associated PressТеракт в центре Барселоны
Ужасные новости из Барселоны - фургон въехал в толпу людей. По официальным данным, 13 человек погибли, 60 пострадали. Вот первые снимки с места теракта.
В Бишкеке произошло ДТП с участием пяти машин, есть погибшие.
Теперь о погоде. Будет пасмурно, но дождя не обещают.
Цены на ГСМ в "Газпроме": бензин марки Аи-95 стоит 41,20 сома, Аи-92 - 38,60, дизельное топливо - 36,60, а автомобильный газ обойдется в 20,60 сома.
Курс американской валюты: обменные пункты покупают доллар по 68,59 сома, а продают за 68,87.
В стране 10.59.
С уважением Бакыт Толканов, который считает, что у книг есть только один минус - у них нет минусов
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум