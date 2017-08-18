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ЦИК признал недействительными подписные листы в поддержку Текебаева. Допущены нарушения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-priz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443384-ru.html

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ЦИК посчитал все 38 тыс. 643 подписи избирателей за О.Текебаева недействительными

18 августа 2017, 10:33       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17 /Салтанат Абдраева – Кабар/. "Подписные листы в пользу кандидата в президенты Омурбека Текебаева были признаны недействительными, потому что работа сборщиков подписей финансировалась не из избирательного фонда кандидата. А это является нарушением инструкции по сбору подписных листов", - заявил сегодня агентству "Кабар" заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов.
Как он рассказал, согласно Конституционному закону о выборах президента КР, каждый кандидат должен предоставить не менее 30 тыс подписей в свою поддержку. В ЦИК поступили подписные листы в поддержку Текебаева в количестве 38 тыс подписей. В ходе проверок выяснилось, что при сборе подписей были нарушены правила их сбора. Точнее были финансовые нарушения.
"По инструкции сбора подписей людям, которые собирают эти листы, должна выплачиваться заработная плата. С ними должен быть составлен соответствующий договор. Согласно закону, все физические и юридические лица при оказании услуги кандидату, их услуга не должна быть безвозмездной. Все услуги должны финансироваться из избирательного фонда кандидата. Все эти нормы показаны в инструкции сбора подписей в поддержку кандидата в президенты", - сказал Бекматов.
По его словам, по сей день в избирательный фонд Текебаева средства не поступили. "Следовательно, сбор подписей финансировалась за счет иных средств. По этой причине ЦИК признал подписные листы Текебаева недействительными", - поделился зампред Центризбиркома и отметил, что они неоднократно уведомляли представителей кандидата и просили решить вопрос избирательного фонда, но никаких действий ЦИК не увидел.
Отметим, 16 августа Первомайский райсуд приговорил кандидата в президенты, лидера партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева к 8 годам лишения свободы.

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