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Пьяный водитель устроил крупное ДТП в Бишкеке, два человека погибли (видео)

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/p-ianyi-v...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443383-ru.html

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18 августа 2017, 10:41       Комментарии

Бишкек, 18.08.17. /Кабар/. На пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького в Бишкеке сегодня утром произошло ДТП, столкнулись пять машин. В результате ДТП погибли два человека.
По информации патрульной милиции Бишкека, авария произошла примерно в 6.15 утра. По предварительным данным, автомобиль марки Toyota Windom на проспекте Айтматова врезался с автомашиной Mazda, которая ехала впереди. От удара пассажир Mazda погиб на месте ДТП, а водитель по дороге в больницу.
Удар был такой силы, что легковушка Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с другими машинами.
О других пострадавших не сообщается.
В милиции добавили, что водитель Toyota Windom был в состоянии алкогольного опьянения, он задержан. Машины поставили на штраф стоянку.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основными причинами аварий являются несоблюдение правил дорожного движения.
Автор видео Жылдызбек Керимбаев.

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