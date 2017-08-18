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В Индии 10-летняя жертва изнасилования родила на восьмом месяце

Источник:
http://kabar.kg/news/v-indii-1...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443382-ru.html

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18 августа 2017, 10:49       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. В Индии 10-летняя жертва изнасилования 17 августа родила девочку. Ранее Верховный суд Индии отказал ей в разрешении на аборт, пишет радио "Свобода". Новорожденный ребенок, появившийся на свет в результате кесарева сечения, весит два с половиной килограмма. Этот исключительно редкий случай зарегистрирован в городе Чандигарх на севере Индии.
Официальные источники сообщили, что малолетняя мама и новорожденная девочка, появившаяся на свет через 35 недель, находятся в удовлетворительном состоянии.
Десятилетняя девочка, как сообщается, не отдает себе отчета в том, что стала матерью. В больнице ей сказали, что ее прооперируют в связи с болями в животе.
Беременность была обнаружена месяц назад, когда будущую маму доставили в больницу из-за ее жалоб на боли в брюшной полости. Индийские СМИ сообщают, что насильником является дядя девочки, который теперь находится под арестом.

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