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Новости Кыргызстана

Скончался отец Фарида НиязоваСкончался отец Фарида Ниязова

Коалиция ЖК созовет внеочередное заседание для утверждения нового премьера

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364994_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443381-ru.html

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18 августа 2017, 10:43       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша соберутся на внеочередное заседание парламента 21 августа.
После регистрации кандидатуры Сооронбая Жээнбекова в ЦИК и сложения им обязанностей премьер-министра для дальнейшего участия в выборах коалиция большинства созовет внеочередное заседание парламента. В повестке обозначен вопрос об утверждении нового премьер-министра.
Ранее сообщалось, что коалиция может выдвинуть кандидатуру Сапара Исакова, который сейчас руководит аппаратом президента.
Напомним, Сооронбай Жээнбеков баллотируется в президенты от СДПК. Президентские выборы пройдут 15 октября.

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