Счетная палата обнаружила нарушения в система госзакупок Госветинспекции

18 августа 2017, 10:18 Комментарии

Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования бюджетных и специальных средств в Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности за 2015 год.

Аудитом отмечается нарушение законодательства о государственных закупках по всей системе госинспекции. Так, сектором госзакупок центрального аппарата не качественно и не достоверно составляется план закупок, без соблюдения процедур государственных закупок осуществлены закупки товаров, услуг и работ на 4,6 млн сомов.

Республиканский центр ветеринарной диагностики и экспертизы (РЦВДЭ) через систему электронных государственных закупок произвел закупки только медицинских препаратов, тогда как закупка других товаров и услуг на 10,4 млн сомов осуществлена без проведения тендера. Также Чуйское районное управление ветеринарной и фитосанитарной безопасности закупила услуги без проведения тендера на 0,3 млн сомов.

В 2015 году госинспекцией по статье "Приобретение медикаментов и изделий медицинского назначения" не использована значительная сумма в размере 14,6 млн сомов. Так как, Департамент государственных закупок приостановил проводимый госинспекцией в конце года тендер на приобретение вакцин, и средства были возвращены в республиканский бюджет.

Также бюджетные средства, выделенные на противоэпизоотические мероприятия, не полностью освоены в связи с выделением Минфином 24 млн сомов 16 декабря 2015 года.

Аудит по вопросам обоснованности формирования специальных средств госинспекции пришел к следующему выводу: инспекцией предпринимались соответствующие меры по внесению изменений в Единый реестр госуслуг, в части замены Минсельхоза на Госинспекцию по ветеринарной безопасности по платным услугам, оказываемым госинспекцией. Однако Минфин и Минэкономики не дали согласия.

По вопросу изъятия Генпрокуратурой на свой депозитный счет доходов по специальным средствам и перечислению их в республиканский бюджет отмечается, что Минфин необоснованно не утвердило смету доходов и расходов по спецсредствам на 2015 год, так как неправильно дан комментарий к статье 34 Закона КР "Об основах технического регулирования в КР". Тогда как, согласно ст. 19-1 Закона КР "Об основных принципах бюджетного права в КР" спецсредства отражаются в госбюджете, следовательно, входят в его состав. Таким образом, Генпрокуратура основываясь на отсутствие утвержденных Минфином смет доходов и расходов по специальным средствам и прейскурантов цен по отдельным структурам госинспекции, изъяла на свой депозитный счет доходы по специальным средствам на 14,5 млн сомов. В последующем средства перечислены в доход республиканского бюджета. Только специальные средства РЦВДЭ в сумме 1,6 млн сомов не были изъяты Генпрокуратурой.

По итогам аудита Госинпекции предписано рассмотреть итоги аудита и принять меры по устранению выявленных недостатков. Также ведомству рекомендовано рассмотреть ответственность должностных лиц центрального аппарата, РЦВДЭ и других структурных подразделений, допустивших нарушения требований Закона КР "О государственных закупках".