Центризбирком проводит рабочие совещания в регионах

18 августа 2017, 10:01 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. В рамках подготовки к выборам президента КР председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с активом территориальных и избирательных комиссий Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Глава Центризбиркома информировала участников рабочего совещания об основных этапах выборного процесса. Были обсуждены вопросы организационно-технического обеспечения выборов, уточнения списков избирателей, обучения членов участковых избирательных комиссий технологиям работы с автоматическими считывающими устройствами (АСУ), взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления.

Шайлдабекова отметила важность внимательного отношения к избирателям с ограниченными возможностями здоровья, рассказала о планируемой акции "Захвати с собой соседа!", когда каждый гражданин сможет помочь своему соседу с особыми нуждами принять участие в голосовании в день выборов 15 октября.

"В своей деятельности сотрудники и специалисты ТИК и УИК должны обеспечить соблюдение всех норм и требований действующего законодательства, а также создать равные возможности для всех участников выборного процесса", - подчеркнула глава ЦИК.