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Центризбирком проводит рабочие совещания в регионах

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcentrizb...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443378-ru.html

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18 августа 2017, 10:01       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. В рамках подготовки к выборам президента КР председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова встретилась с активом территориальных и избирательных комиссий Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Глава Центризбиркома информировала участников рабочего совещания об основных этапах выборного процесса. Были обсуждены вопросы организационно-технического обеспечения выборов, уточнения списков избирателей, обучения членов участковых избирательных комиссий технологиям работы с автоматическими считывающими устройствами (АСУ), взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления.
Шайлдабекова отметила важность внимательного отношения к избирателям с ограниченными возможностями здоровья, рассказала о планируемой акции "Захвати с собой соседа!", когда каждый гражданин сможет помочь своему соседу с особыми нуждами принять участие в голосовании в день выборов 15 октября.
"В своей деятельности сотрудники и специалисты ТИК и УИК должны обеспечить соблюдение всех норм и требований действующего законодательства, а также создать равные возможности для всех участников выборного процесса", - подчеркнула глава ЦИК.

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