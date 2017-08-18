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Писатели из стран СНГ и арабских государств почтили память Чынгыза Айтматова

 

Фотографии: kabar.kg

                  

Источник:
http://kabar.kg/news/pisateli-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443376-ru.html

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18 августа 2017, 10:15       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Известные и выдающиеся писатели, дипломаты, деятели культуры и интеллектуалы из стран СНГ и арабских государств почтили память Чынгыза Айтматова в Мемориальном комплексе "Ата-Бейит" в селе Чон-Таш Чуйской области. К могиле великого кыргызского писателя были возложены цветы и была прочтена поминальная молитва.
Гости тепло отзывались о личности Айтматова и охотно цитировали отрывки из его произведений, подчеркивая всю глубину его мыслей. Сестра писателя, Роза Айтматова, поблагодарила всех за все сказанные слова в адрес брата и рассказала, насколько святым для их семьи является данное место.
Позже гостям была проведена экскурсия по территории комплекса, а затем делегация писателей и интеллектуалов отправилась в Бишкек для открытия первого форума "Айтматовские чтения".
Международный форум "Айтматовские чтения" проводится на основании достигнутых договоренностей президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и главы Татарстана Рустама Минниханова. Целью данного мероприятия является популяризация богатейшего наследия Чингиза Айтматова посредством диалога культуры и партнерства цивилизаций.

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