Автомобиль KIA Rio упал в БЧК, водитель и пассажир сумели спастись

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Автомобиль KIA Rio упал в БЧК в Бишкеке, водитель и пассажир сумели спастись, сообщили в пресс-службе МЧС. Несчастный случай произошел 17 августа примерно в 22.50.
Сегодня утром спасатели доставил машины из воды.
Накануне на трассе Бишкек–Ош близ города Кара-Куль, водитель Toyota Wish не справился с управлением, и машина упала в овраг. Водителью на месте оказали медицинскую помощь.
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