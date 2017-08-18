Автомобиль KIA Rio упал в БЧК, водитель и пассажир сумели спастись

18 августа 2017, 10:16 Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Автомобиль KIA Rio упал в БЧК в Бишкеке, водитель и пассажир сумели спастись, сообщили в пресс-службе МЧС. Несчастный случай произошел 17 августа примерно в 22.50.

Сегодня утром спасатели доставил машины из воды.

Накануне на трассе Бишкек–Ош близ города Кара-Куль, водитель Toyota Wish не справился с управлением, и машина упала в овраг. Водителью на месте оказали медицинскую помощь.