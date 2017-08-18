Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Счетная палата обнаружила нарушения в система госзакупок ГосветинспекцииСчетная палата обнаружила нарушения в система госзакупок ГосветинспекцииПисатели из стран СНГ и арабских государств почтили память Чынгыза АйтматоваПисатели из стран СНГ и арабских государств почтили память Чынгыза Айтматова

Автомобиль KIA Rio упал в БЧК, водитель и пассажир сумели спастись

Источник:
http://kabar.kg/news/kia-rio-u...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443375-ru.html

Похожие новости

54,8% опрошенных кыргызстанцев считают, что водительские права легко можно купить

Кыргызстан заинтересован в автомобилях из Узбекистана — Жээнбеков

Водитель "восьмерки" в Бишкеке сбил 11-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Как наказали водителя троллейбуса, который не повез ЛОВЗ в Бишкеке

Водитель сбил мальчика в Бишкеке и скрылся

18 августа 2017, 10:16       Комментарии

Бишкек, 18.08.17 /Кабар/. Автомобиль KIA Rio упал в БЧК в Бишкеке, водитель и пассажир сумели спастись, сообщили в пресс-службе МЧС. Несчастный случай произошел 17 августа примерно в 22.50.
Сегодня утром спасатели доставил машины из воды.
Накануне на трассе Бишкек–Ош близ города Кара-Куль, водитель Toyota Wish не справился с управлением, и машина упала в овраг. Водителью на месте оказали медицинскую помощь.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум