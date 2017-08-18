В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке

18 августа 2017, 9:47 Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии Бишкека и МП "Тазалык" демонтировали три торговых павильона. Незаконно установленные объекты были расположены на остановке на пересечении улиц Московской и Логвиненко.

Павильоны ранее были размещены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемые земельные участки. Со стороны городской службы владельцам выдавались уведомления, во исполнение выданных уведомлений произведен демонтаж объектов в добровольно-принудительном порядке.