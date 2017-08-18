На одном из рынков Бишкека до сих пор ищут семью Бакиевых

18 августа 2017, 9:53 Комментарии

Ориентировки на стендах возле отделений милиции всегда увешаны различными преступниками. Однако возле одного из милицейских пунктов доска с особыми приметами злоумышленников в основном увешана преступниками, которые объявлены в розыск 7 лет назад.

Речь идет о семье гонимого президента КР Курманбека Бакиева и членах его семьи. Именно их портреты заполоняют доску розыска. Также рядом с ними находятся такие лица, как Данияр Усенов и Алексей Елисеев, которым также вынесена мера пресечения в виде ареста.

При этом ориентировок на других преступников практически нет. В розыск объявлены лишь человек, совершивший преступление, и пропавшая без вести девушка.