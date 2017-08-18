Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Испании за сутки произошли два терактаВ Испании за сутки произошли два терактаВ Кыргызстане открыт сезон охоты, ряд организаций лишены лицензии на отстрелВ Кыргызстане открыт сезон охоты, ряд организаций лишены лицензии на отстрел

На одном из рынков Бишкека до сих пор ищут семью Бакиевых

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364987_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443372-ru.html

Похожие новости

Солдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столице

В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке

Крупная авария произошла в центре Бишкека

В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке

Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке — погиб человек

18 августа 2017, 9:53       Комментарии

Ориентировки на стендах возле отделений милиции всегда увешаны различными преступниками. Однако возле одного из милицейских пунктов доска с особыми приметами злоумышленников в основном увешана преступниками, которые объявлены в розыск 7 лет назад.
Речь идет о семье гонимого президента КР Курманбека Бакиева и членах его семьи. Именно их портреты заполоняют доску розыска. Также рядом с ними находятся такие лица, как Данияр Усенов и Алексей Елисеев, которым также вынесена мера пресечения в виде ареста.
При этом ориентировок на других преступников практически нет. В розыск объявлены лишь человек, совершивший преступление, и пропавшая без вести девушка.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум