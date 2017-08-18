В ДТП на проспекте Айтматова столкнулись 5 машин. Есть погибшие

18 августа 2017, 9:57 Комментарии

В результате ДТП на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького столкнулись пять автомобилей. Об этом "ВБ" сообщили в столичном ГУВД.

Уточняется, что авария произошла сегодня утром, примерно в 6.30. Автомобиль "Тойота" двигался по проспекту Айтматова и столкнулся с "Маздой", которая стояла на перекрестке во время красного сигнала светофора. От удара та столкнулась с впереди стоящими автомобилями. Всего в результате ДТП пострадало 5 машин. Кроме того, от удара скончались водитель и пассажир автомобиля "Мазда".

В настоящее время водитель "Тойоты" задержан, в отношении него назначена экспертиза. Автомобили водворены на штрафную стоянку. Уточняются причины ДТП и проводится следствие.