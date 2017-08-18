Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Скончался председатель Совета ветеранов пограничной службы Сталбек АсакеевСкончался председатель Совета ветеранов пограничной службы Сталбек АсакеевВ России разыскивается 14-летний кыргызстанецВ России разыскивается 14-летний кыргызстанец

В ДТП на проспекте Айтматова столкнулись 5 машин. Есть погибшие

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364988_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443371-ru.html

Похожие новости

Писатели из стран СНГ и арабских государств почтили память Чынгыза Айтматова

Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке — погиб человек

В Бишкеке столкнулись две легковушки, есть пострадавший — видео очевидца

В Бишкеке почтят память 17 молодых работниц, погибших при пожаре в Москве

Возле МВД столкнулись две машины — видео очевидца

18 августа 2017, 9:57       Комментарии

В результате ДТП на пересечении проспекта Айтматова и улицы Горького столкнулись пять автомобилей. Об этом "ВБ" сообщили в столичном ГУВД.
Уточняется, что авария произошла сегодня утром, примерно в 6.30. Автомобиль "Тойота" двигался по проспекту Айтматова и столкнулся с "Маздой", которая стояла на перекрестке во время красного сигнала светофора. От удара та столкнулась с впереди стоящими автомобилями. Всего в результате ДТП пострадало 5 машин. Кроме того, от удара скончались водитель и пассажир автомобиля "Мазда".
В настоящее время водитель "Тойоты" задержан, в отношении него назначена экспертиза. Автомобили водворены на штрафную стоянку. Уточняются причины ДТП и проводится следствие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум