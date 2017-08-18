Солдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столице

18 августа 2017, 9:49 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Будут созданы условия для голосования студентам и солдатам, не имеющим прописки в Бишкеке, сообщает пресс-служба мэрии столицы.

В Первомайском районе прошло заседание штаба по оказанию содействия в проведении президентских выборов 15 октября этого года.

По итогам совещания глава района Аскербек Алиев дал поручение руководителям учебных заведений и командирам воинских частей оказать содействие Бишкекской территориальной избирательной комиссии в организации работы по голосованию студентов и военнослужащих, не имеющих постоянной прописки в Бишкеке.

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