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Солдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столице

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443370-ru.html

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Власти КНДР собрали в столице своих ключевых послов

18 августа 2017, 9:49       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Будут созданы условия для голосования студентам и солдатам, не имеющим прописки в Бишкеке, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
В Первомайском районе прошло заседание штаба по оказанию содействия в проведении президентских выборов 15 октября этого года.
По итогам совещания глава района Аскербек Алиев дал поручение руководителям учебных заведений и командирам воинских частей оказать содействие Бишкекской территориальной избирательной комиссии в организации работы по голосованию студентов и военнослужащих, не имеющих постоянной прописки в Бишкеке.
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