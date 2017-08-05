В России разыскивается 14-летний кыргызстанец

18 августа 2017, 9:56 Комментарии

В Новосибирске полиция и органы опеки разыскивают подростка, сбежавшего из социального центра. Мальчика зовут Даутбек Хакимов, ему 14 лет, пишут российские СМИ.

Даутбек Хакимов родился в Кыргызстане. В последнее время он жил в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Снегири" в Калининском районе. 7 июня он сбежал из центра, и до сих пор неизвестно, где он может находиться. Приметы Даутбека: рост 140 см, худощавое телосложение, карие глаза и черные волосы.

В социальных учреждениях отказались предоставлять более подробную информацию о них, пояснив, что это конфиденциальная информация.

"Если вы что-то знаете о месте нахождения этих подростков, позвоните по телефонам: 102 (полиция) или 227-48-71, 342-72-79, 227-48-41, 342-72-39 (отдел опеки и попечительства администрации Кировского района)", – говорится в сообщении.