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В России разыскивается 14-летний кыргызстанец

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-ross...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443368-ru.html

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18 августа 2017, 9:56       Комментарии

В Новосибирске полиция и органы опеки разыскивают подростка, сбежавшего из социального центра. Мальчика зовут Даутбек Хакимов, ему 14 лет, пишут российские СМИ.
Даутбек Хакимов родился в Кыргызстане. В последнее время он жил в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних "Снегири" в Калининском районе. 7 июня он сбежал из центра, и до сих пор неизвестно, где он может находиться. Приметы Даутбека: рост 140 см, худощавое телосложение, карие глаза и черные волосы.
В социальных учреждениях отказались предоставлять более подробную информацию о них, пояснив, что это конфиденциальная информация.
"Если вы что-то знаете о месте нахождения этих подростков, позвоните по телефонам: 102 (полиция) или 227-48-71, 342-72-79, 227-48-41, 342-72-39 (отдел опеки и попечительства администрации Кировского района)", – говорится в сообщении.

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