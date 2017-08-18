18 августа 2017, 9:31 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По информации Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек, совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж трех торговых павильонов. Незаконно установленные объекты были расположены на остановке на пересечении улиц Московская и Логвиненко.

Павильоны ранее были размещены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемые земельные участки. Со стороны городской службы владельцам выдавались уведомления, во исполнение выданных уведомлений произведен демонтаж объектов в добровольно принудительном порядке.