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В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443366-ru.html

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18 августа 2017, 9:31       Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. В Бишкеке демонтированы три торговых павильона на остановке, сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.
По информации Управления землепользования и строительства мэрии г.Бишкек, совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж трех торговых павильонов. Незаконно установленные объекты были расположены на остановке на пересечении улиц Московская и Логвиненко.
Павильоны ранее были размещены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов на занимаемые земельные участки. Со стороны городской службы владельцам выдавались уведомления, во исполнение выданных уведомлений произведен демонтаж объектов в добровольно принудительном порядке.

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