В Испании за сутки произошли два теракта

18 августа 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 18.08.17. /Кабар/. В Испании два террористических акта произошли за день. В Барселоне фургон въехал в толпу на пешеходной улице, погибли 13 человек, еще более ста пострадали. Затем подобный инцидент произошел в каталонском Камбрильсе, в результате теракта семь человек получили ранения.

Теракт в Барселоне

Фургон проехал около 400 метров по пешеходной зоне на улице Рамбла и остановился после столкновения с киоском. Водитель специально вел машину зигзагами, стараясь сбить как можно больше людей, рассказывают очевидцы.

Водитель автомобиля сбежал, его ищет полиция. Он не вооружен.

Изначально сообщалось, что за рулем был Дрисс Укабир (Driss Oukabir) — житель муниципалитета Риполь и уроженец французского Марселя. Позже мэр Риполя сообщил, что Укабир пришел в полицию и заявил, что у него украли паспорт. Рассматривается версия, что документы мог украсть его младший брат, 18-летний Муса Укабир, который живет в Барселоне и действительно причастен к нападению, пишет La Vanguardia. Муса имеет французское гражданство.

Полиция Каталонии подтвердила, что в связи с терактом в Барселоне задержаны два человека. Оба они выходцы из Северной Африки. Один из них родился в Марокко, второй — в Мелилье (испанский анклав на границе с Марокко). Ранее они не привлекались к уголовной ответственности.

Одного из предполагаемых террористов задержали в Риполе, другого — в Альканаре.

Испанская пресса также сообщила, что полиция, предположительно, нашла второй фургон, который могли использовать преступники. Его обнаружили рядом с рестораном Burger King в районе Вик.

Ответственность за нападение взяла террористическая группировка "Исламское государство"*.

Информация о вооруженных людях, которые якобы забаррикадировались в одном из ресторанов и взяли заложников, не подтвердилась.

Поступали также сведения, что еще один автомобиль наехал на двух полицейских в Барселоне. Водитель машины погиб. По данным правоохранителей, он испанец и не имеет отношения к теракту.

Полиция связывает теракт на Рамбле с еще одним инцидентом, который произошел в четверг утром в Альканаре (провинция Таррагона в Каталонии). В одном из домов города прогремел взрыв, здание было полностью разрушено. Внутри находились два человека — один погиб, второй получил серьезные ранения. Шесть человек в соседних домах получили незначительные травмы. Испанские СМИ предположили, что причиной стал взрыв в нарколаборатории из-за утечки газа. Днем в Альканаре прогремел второй взрыв, в результате которого несколько полицейских получили ранения. Подробности инцидента пока неизвестны.

Один из подозреваемых по делу о теракте был арестован именно в Альканаре. Следователи подозревают, что жильцы дома, где произошел взрыв, пытались изготовить самодельную бомбу.​

Теракт в Камбрильсе

В ночь с четверга на пятницу каталонские правоохранители провели спецоперацию в городе Камбрильс под Барселоной, по итогам которой ликвидировали четверых террористов, еще один получил ранения и был задержан. В ходе перестрелки пострадал и сотрудник полиции.

Правоохранители отметили, что убитые готовили новый террористический акт.

Как пишет испанская пресса, убитые террористы совершили наезд на пешеходов. СМИ сообщают о семи раненых, двое из них в тяжелом состоянии. Телеканал 24 Horas отмечает, что на одном из ликвидированных террористов был пояс шахида.

Источник РИА Новости