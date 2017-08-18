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ЦИК о тестировании О.Текебаева: Мы узнали об этом из СМИ

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443364-ru.html

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СМИ узнали о "деликатном" возвращении Барака Обамы в политику

18 августа 2017, 9:43       Комментарии

"Мы тоже узнали из СМИ о том, что претендент Омурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка" - сообщил АКИpress 18 августа заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Абдыжапар Бекматов. "Мы никакого барьера или препона не ставили. Там просто был судебный процесс, поэтому мы не могли комментировать или принять другое решение в отношении решения суда", - сказал он.
А.Бекматова напомнил, что была создана специальная комиссия по тестированию претендентов.
"Наверное, там было принято решение. Мы тоже из СМИ узнали. А точно, по какой процедуре прошло, мы не знаем и нам достаточно будет предоставления сертификата об уровне госязыка. Остальное - процедура и т.д. - с нами не советуются и нами не решается", - сказал он.
А.Бекматов добавил, что ЦИК не принимал решения допустить или не допустить О.Текебаева к тесту. "Это не в компетенции ЦИК", - сказал он.
Председатель экспертной комиссии по тестированию претендентов Абдылдажан Акматалиев недоступен для комментариев.
10 августа ЦИК большинством голосов принял решение отказать О.Текебаеву в создании отдельных условий для сдачи им теста на знание госязыка.
"Перемещение и прохождение теста О.Текебаевым находится в ведении суда. Первомайский районный суд, рассмотрев иск адвоката Жолдошбекова, принял решение об отсутствии механизмов для сдачи экзамена лицами, находящимися не на свободе. В полномочия ЦИК это не входит, поэтому рабочая группа рекомендует отказать Жолдошбекову", - сообщал член ЦИК Алмаз Асаналиев.
В результате споров ЦИК отказал представителям О.Текебаева в удовлетворении их обращения. Против выступили Атыр Абдрахматова, Гульнара Джурабаева и Назарали Арипов.

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