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Новости Кыргызстана

Кыргызстанцы пробегут 42 км по улицам Астаны — марафон в КазахстанеКыргызстанцы пробегут 42 км по улицам Астаны — марафон в КазахстанеОсторожно! В Бишкеке растет заболеваемость острыми кишечными инфекциямиОсторожно! В Бишкеке растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями

Negatiff: В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443363-ru.html

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18 августа 2017, 8:54       Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...
В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана.
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