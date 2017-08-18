Negatiff: В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана

18 августа 2017, 8:54 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...

В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана.

В аварии на дороге Бишкек-Ош разбился 29-летний парень из Таджикистана.

В Бишкеке наблюдается рост острых кишечных инфекций, - Минздрав.

Милиция просит опознать труп мужчины, обнаруженный на Жибек Жолу-Кулиева (фото).