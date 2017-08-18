Negatiff: В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам негативные новости за минувшие сутки, которые вы могли пропустить...
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В аварии на дороге Бишкек-Ош разбился 29-летний парень из Таджикистана.
В Бишкеке наблюдается рост острых кишечных инфекций, - Минздрав.
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