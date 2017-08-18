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Скончался отец первого заместителя председателя СДПК Фарида Ниязова

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443362-ru.html

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18 августа 2017, 9:17       Комментарии

Утром 18 августа скончался отец первого заместителя председателя партии СДПК Фарида Ниязова - Абилезим Ниязов.
Он скончался после продолжительной болезни.

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