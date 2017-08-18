В Кыргызстане открыт сезон охоты, ряд организаций лишены лицензии на отстрел

18 августа 2017, 9:51 Комментарии

На территории Кыргызстана с 12 августа отрыт охотничий сезон. Как сообщили в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства, специальная разрешительная комиссия ведомства приостановила выделение квоты на добычу диких животных охотпользователям за неисполнение обязательств, изложенных в договорах, заключенных с ГАООСЛХ, а также за отсутствие работ по охотхозяйственным мероприятиям на закрепленных охотничьих угодьях.

Лицензии на отстрел животных лишены:

- ОсОО "Аргали" (согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем организации является Субанов Жолдошбек Омурканович),

- ОсОО "Марко-Поло" (руководитель - Орозалиева Жаныл, учредители - Эралиева Шайгуль, Орозалиева Жаныл, Имакеев Бакыт, Орозалиева Чынара, Курманбаев Малик),

- ОсОО "Тоо-Чолпонбек" (руководитель - Мамытов Аскарбек Жаныбекович, учредители - Омуракунов Чынгыз Чолпонбекович, Омуракунов Мажит Мамытович, Омуракунова Жыпар Мамытовна, Аттокуров Калысбек Камбаркекович),

- ОсОО "Фелис" (руководитель и учредитель - Исмагомбетов Азамат Серекбаевич),

- ОсОО "Айбекс" (руководитель - Асаналиев Мукан, учредители - Кадралиева Гульмира Джумабековна, Асанбеков Кубанычбек, Закиров Айбек Чолпонбекович, Асаналиев Мукан),

- ОсОО "Хан-Тенгри Групп" (руководитель и учредитель - Кулбаев Абдирейим Стамкулович),

- ОсОО "Эльхан" (руководитель и учредитель - Жунусалиев Сагынбек Дунганович),

- ОсОО "Ашуу-Тор и Ко" (руководитель - Дыйканбаев Акылбек Казыбекович, учредители - Cыдыков Эмил Эсенгулович, Мукашев Толон Женишович, Дыйканбаев Акылбек Казиевич),

- ОО "Общество любителей спортивной охоты" (руководитель - Безкоровайный Константин Анатольевич),

- "Центральноазиатский охотничий клуб",

- Иссык-Кульское областное общество охотников и рыболовов.