Доллар США: 68.7145 (+0.0035) 
Евро: 80.6227 (+0.0453) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На одном из рынков Бишкека до сих пор ищут семью БакиевыхНа одном из рынков Бишкека до сих пор ищут семью БакиевыхСолдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столицеСолдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столице

В Кыргызстане открыт сезон охоты, ряд организаций лишены лицензии на отстрел

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443361-ru.html

Похожие новости

В России разыскивается 14-летний кыргызстанец

Суд вынес приговор по делу о пожаре в Москве, в результате которого погибли кыргызстанки

Кыргызстанцы пробегут 42 км по улицам Астаны — марафон в Казахстане

Negatiff: В Новосибирске более 2 месяцев ищут подростка из Кыргызстана

Оксфордские ученые открыли новый метод 3D-печати живых тканей

18 августа 2017, 9:51       Комментарии

На территории Кыргызстана с 12 августа отрыт охотничий сезон. Как сообщили в Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства, специальная разрешительная комиссия ведомства приостановила выделение квоты на добычу диких животных охотпользователям за неисполнение обязательств, изложенных в договорах, заключенных с ГАООСЛХ, а также за отсутствие работ по охотхозяйственным мероприятиям на закрепленных охотничьих угодьях.
Лицензии на отстрел животных лишены:
- ОсОО "Аргали" (согласно данным Министерства юстиции, руководителем и учредителем организации является Субанов Жолдошбек Омурканович),
- ОсОО "Марко-Поло" (руководитель - Орозалиева Жаныл, учредители - Эралиева Шайгуль, Орозалиева Жаныл, Имакеев Бакыт, Орозалиева Чынара, Курманбаев Малик),
- ОсОО "Тоо-Чолпонбек" (руководитель - Мамытов Аскарбек Жаныбекович, учредители - Омуракунов Чынгыз Чолпонбекович, Омуракунов Мажит Мамытович, Омуракунова Жыпар Мамытовна, Аттокуров Калысбек Камбаркекович),
- ОсОО "Фелис" (руководитель и учредитель - Исмагомбетов Азамат Серекбаевич),
- ОсОО "Айбекс" (руководитель - Асаналиев Мукан, учредители - Кадралиева Гульмира Джумабековна, Асанбеков Кубанычбек, Закиров Айбек Чолпонбекович, Асаналиев Мукан),
- ОсОО "Хан-Тенгри Групп" (руководитель и учредитель - Кулбаев Абдирейим Стамкулович),
- ОсОО "Эльхан" (руководитель и учредитель - Жунусалиев Сагынбек Дунганович),
- ОсОО "Ашуу-Тор и Ко" (руководитель - Дыйканбаев Акылбек Казыбекович, учредители - Cыдыков Эмил Эсенгулович, Мукашев Толон Женишович, Дыйканбаев Акылбек Казиевич),
- ОО "Общество любителей спортивной охоты" (руководитель - Безкоровайный Константин Анатольевич),
- "Центральноазиатский охотничий клуб",
- Иссык-Кульское областное общество охотников и рыболовов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум