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Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке — погиб человек

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443357-ru.html

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Крупная авария произошла в центре Бишкека

18 августа 2017, 9:20       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В Бишкеке произошло крупное ДТП, в котором погиб человек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.
По его словам, авария произошла на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького. Столкнулись сразу пять автомобилей.
Источники в правоохранительных органах информацию подтвердили.
"Вызов поступил примерно в 7.00. 40-летний мужчина скончался до приезда медиков. Среди остальных серьезно пострадавших нет", - рассказал собеседник.
В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о пострадавших в ДТП обещали дать позже.
Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>
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