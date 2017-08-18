Сразу пять машин столкнулись в Бишкеке — погиб человек

18 августа 2017, 9:20 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В Бишкеке произошло крупное ДТП, в котором погиб человек, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан очевидец.

По его словам, авария произошла на пересечении проспекта Манаса и улицы Горького. Столкнулись сразу пять автомобилей.

Источники в правоохранительных органах информацию подтвердили.

"Вызов поступил примерно в 7.00. 40-летний мужчина скончался до приезда медиков. Среди остальных серьезно пострадавших нет", - рассказал собеседник.

В Управлении патрульной милиции ГУВД Бишкека информацию о пострадавших в ДТП обещали дать позже.

Как оказать первую помощь пострадавшим при ДТП, смотрите на видео Sputnik Кыргызстан>>

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