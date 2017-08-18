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Суд вынес приговор по делу о пожаре в Москве, в результате которого погибли кыргызстанки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/sud-vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443356-ru.html

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18 августа 2017, 9:12       Комментарии

Бутырский суд Москвы вынес приговор гендиректору типографии "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру Антону Яцкову в связи с пожаром, произошедшим в августе 2016 года, в результате которого погибли 17 человек, пишут российские СМИ
В ходе прений сторон прокурор попросила назначить Москвину наказание в виде 4,5 лет колонии общего режима, Яцкову — 5,5 лет. Директор типографии свою вину полностью признал, инженер себя виновным не считает. Москвин получил 2,5 года колонии-поселения, а Яцков 3,5 года колонии-поселения.
Напомним, 27 августа в Москве в результате пожара, произошедшего на складе на Алтуфьевском шоссе, погибли 14 гражданок Кыргызстана, у шести из которых остались малолетние дети.

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