При теракте в Барселоне пострадали граждане как минимум 18 стран

18 августа 2017, 9:23 Комментарии

Испанские власти сообщили, что среди пострадавших и погибших при теракте в Вашингтоне граждане есть 18 различных стран, пишет "Газета", со ссылкой на Deutsche Welle.

Речь идет о гражданах и подданных Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.

По предварительной информации, россиян среди пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек.

17 августа около 17.00 по местному времени (18.00 мск) белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Сообщение об этом распространило близкое к джихадистам информационное агентство Amaq, сообщает в твиттере SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.