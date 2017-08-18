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При теракте в Барселоне пострадали граждане как минимум 18 стран

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/pri-te...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443355-ru.html

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18 августа 2017, 9:23       Комментарии

Испанские власти сообщили, что среди пострадавших и погибших при теракте в Вашингтоне граждане есть 18 различных стран, пишет "Газета", со ссылкой на Deutsche Welle.
Речь идет о гражданах и подданных Франции, Германии, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Румынии, Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии и Алжира.
По предварительной информации, россиян среди пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при теракте в Барселоне превысило 100 человек.
17 августа около 17.00 по местному времени (18.00 мск) белый фургон въехал в толпу людей на улице Рамбла в центре Барселоны.
Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне. Сообщение об этом распространило близкое к джихадистам информационное агентство Amaq, сообщает в твиттере SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов.

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