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Как получить разрешение на строительство дома в Бишкеке. Мэрия разъясняет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364970_ka...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443353-ru.html

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Что нужно для получения разрешения на строительство дома в Бишкеке

Что нужно для получения разрешения на строительство дома?

Что нужно для получения разрешения на строительство дома в Бишкеке?

Что нужно для получения разрешения на строительство дома?

18 августа 2017, 8:58       Комментарии

Управление землепользования и строительства мэрии города Бишкек рассказывает, что необходимо для разрешения
строительства жилого дома на территории столицы.
Чтобы построить дом на руках должны быть:
<li>государственный акт о праве частной собственности на земельный участок (Красная книга);</li><li>проект индивидуального жилого дома;</li><li>разрешение на строительство, которое выдается Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек.</li>
Строительство объекта без вышеуказанных документов будет расцениваться как незаконное или самовольное. В случае выявления подобных фактов Управление землепользования и строительства принимает меры по сносу незаконных объектов.
По вопросам строительства на законных основаниях необходимо обратиться по адресу: г. Бишкек, мкр. Тунгуч, д. 57, тел.: 0(312) 975122.
Кроме того, начальник Управления землепользования и строительства мэрии г. Бишкек Талант Иманакун уулу каждый четверг с 9.00 до 12.00 проводит личный прием граждан. Записаться можно по вышеуказанному телефону.
По интересующим вопросам касательно самовольных захватов, незаконного строительства горожане могут обратиться и через социальные сети: https://www.facebook.com/uzsbishkek/?fref=ts, а также написать письменное обращение на нашу электронную почту: uzsbishkek@mail.ru либо dihc-bishkek@mail.ru.

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