Осторожно! В Бишкеке растет заболеваемость острыми кишечными инфекциями

18 августа 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. В Кыргызстане и Бишкеке наблюдается рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на главного врача Республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) Гулжигита Аалиева.

По его словам, ежегодно с конца мая, с приходом тепла, в республике увеличивается количество больных острыми кишечными инфекциями. На сегодня ситуация пока не стабилизировалась. Главврач РКИБ отмечает, что ввиду этого в инфекционных отделениях наблюдаются очереди.

"Прошу родителей быть более бдительными и внимательными в уходе за детьми: постоянно мыть им руки, не кормить на базарах или в других сомнительных точках общественного питания, соблюдать все рекомендации по здоровому питанию, режиму и правилам кормления", - передает Минздрав слова Аалиева.

По словам медика, в стационаре РКИБ лечатся 194 пациента, в основном дети. Ежегодно с жалобами обращается около 250 человек, из них 100 - с симптомами острой кишечной инфекции, половину госпитализируют. Лечением занимается персонал пяти отделений, рассчитанных на 200 коек.

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