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Кыргызстанцы пробегут 42 км по улицам Астаны — марафон в Казахстане

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443351-ru.html

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18 августа 2017, 8:58       Комментарии

БИШКЕК, 18 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по легкой атлетике выступит на международном марафоне в Казахстане, который организован в рамках выставки Expo-2017.
Соревнования будут проходить с 25 по 29 августа в Астане.
На турнир поедут:
<ul> <li>Виктория Полюдина 1989 года рождения, мастер спорта международного класса (МСМК);</li> <li>Жоодар Кочконбаев 1995 года рождения, кандидат в мастера спорта;</li> <li>Илья Коробицкий (Тяпкин) 1991 года рождения, МСМК;</li> <li>Виктор Борисов, тренер.</li> </ul> Договоренность о проведении марафона была достигнута в апреле между Шанхайской организацией сотрудничества и Министерством культуры и спорта РК.
Маршрут марафона будет охватывать основные улицы левобережья Астаны. Планируется привлечь в общей сложности около 50 спортсменов-профессионалов из каждой страны - участницы ШОС, которые будут соревноваться на трех дистанциях: 42 километра, 10 километров и 2 километра 17 метров.
Общее количество участников из зарубежных стран - 1 000 человек. С казахстанской стороны планируется привлечь 4 тысячи бегунов.
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