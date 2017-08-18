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Прогноз погоды: в Бишкеке переменная облачность

Источник:
http://knews.kg/2017/08/progno...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443350-ru.html

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В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 августа возможны перерывы в электроснабжении

18 августа 2017, 8:37       Комментарии

По данным Кыргызгидромета, в Бишкеке 18 августа переменная облачность, без осадков. 19-20 августа без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
<table border="1"> <tr> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> <td>Ночью</td> <td>Днём</td> </tr> <tr> <td>13…15</td> <td>26…28</td> <td>14…16</td> <td>28…30</td> <td>16…18</td> <td>27…29</td> </tr> </table>

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