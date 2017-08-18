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Бишкекчан снова ждут на музыкальных вечерах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364940_bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443347-ru.html

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18 августа 2017, 8:13       Комментарии

Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом теперь на территории Октябрьского района. Сегодня, 18 августа, в 18.00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится открытие мероприятия.
В программе запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.
Данное мероприятие пройдет во исполнение Указа президента Кыргызстана от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры".

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