Бишкекчан снова ждут на музыкальных вечерах

18 августа 2017, 8:13 Комментарии

Мэрия столицы продолжает музыкальные вечера под открытым небом теперь на территории Октябрьского района. Сегодня, 18 августа, в 18.00 в парке Победы имени Даира Асанова (Южные ворота) состоится открытие мероприятия.

В программе запланировано выступление симфонического оркестра и звезд кыргызской эстрады.

Данное мероприятие пройдет во исполнение Указа президента Кыргызстана от 5 января 2017 года "Об объявлении 2017 года Годом нравственности, воспитания и культуры".