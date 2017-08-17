В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 августа возможны перерывы в электроснабжении

17 августа 2017, 21:36 Комментарии
"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 18 августа в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.
Бишкек
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Участок
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Восточный
</td> <td> ж/м Кок-Жар (ул.Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 16:00
</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Орок"
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кок-Жар (ул.Улан)
ул.Щусева, Тыныстанова, Магаданская, Васильева, Маяковского, Сеченова, Элебесова, Щербакова, бул.Эркиндик;
</td> <td> 09:00
</td> <td> 18:00
</td> <td> капитальный ремонт ТП №№3204, 757
</td> </tr> <tr> <td> ул.Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Армавирская, Хивинская, Достоевского, пр.Чуй
</td> <td> демонтаж опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 248, 441
</td> </tr> <tr> <td> Западный
</td> <td> ул.Белгородская №67
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)
</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1)
</td> <td> перетяжка проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2984
</td> </tr> <tr> <td> ул.Ташкентская, Исанова, Профессора Зимы, пр.Жибек Жолу
</td> <td> замена опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2000
</td> </tr> <tr> <td> ул. Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева
</td> <td> ремонт оборудования ТП №№2331, 3206
</td> </tr> </table> Чуйская область
<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей
</td> <td> Населенный пункт
</td> <td> Время
</td> <td> Причина
</td> </tr> <tr> <td> с
</td> <td> до
</td> </tr> <tr> <td> Аламединский
</td> <td> с. Лесхозное, ж/м МТФ-2
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> реконструкция ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"
</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский
</td> <td> с. Первое Мая (ул.Малабек, Сырдыбай, Калык, Жаштык, Набережная, Свободы, Веселая)
</td> <td> 09:00
</td> <td> 17:00
</td> <td> монтаж и перенос опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Сокулук"
</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Фрунзе, Степная), Арал (ул.Картанбаева, Чолпон)
</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Александровка"
</td> </tr> <tr> <td> с. Кашка-Баш (ул.Проектируемая, Виноградная, Исманова), Селекционное (ул.Парковая, Кипкалова)
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№389, 1352
</td> </tr> <tr> <td> с. Достук (ул.Достук)
</td> <td> капитальный ремонт ТП №1699
</td> </tr> <tr> <td> Жайылский
</td> <td> с. Ийри-Суу, Эриктуу
</td> <td> 08:30
</td> <td> 17:00
</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Очистные сооружения"
</td> </tr> <tr> <td> с.Петропавловка (ул.Ключевая, Краснооктябрьская)
</td> <td> техобслуживание ТП №152
</td> </tr> </table>