В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 августа возможны перерывы в электроснабжении

17 августа 2017, 21:36 Комментарии

"Северэлектро" опубликовало перечень участков профилактических работ 18 августа в Бишкеке и Чуйской области с возможным перерывом в электроснабжении.

Бишкек

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Участок

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Восточный

</td> <td> ж/м Кок-Жар (ул.Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 16:00

</td> <td> профилактические работы на ЛЭП 10 кВ от подстанции "Орок"

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Кок-Жар (ул.Улан)

ул.Щусева, Тыныстанова, Магаданская, Васильева, Маяковского, Сеченова, Элебесова, Щербакова, бул.Эркиндик;

</td> <td> 09:00

</td> <td> 18:00

</td> <td> капитальный ремонт ТП №№3204, 757

</td> </tr> <tr> <td> ул.Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Армавирская, Хивинская, Достоевского, пр.Чуй

</td> <td> демонтаж опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№ 248, 441

</td> </tr> <tr> <td> Западный

</td> <td> ул.Белгородская №67

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> внутридомовые сети (устранение дефектов)

</td> </tr> <tr> <td> ж/м Арча-Бешик (ул.Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1)

</td> <td> перетяжка проводов ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2984

</td> </tr> <tr> <td> ул.Ташкентская, Исанова, Профессора Зимы, пр.Жибек Жолу

</td> <td> замена опор ЛЭП 0,4 кВ от ТП №2000

</td> </tr> <tr> <td> ул. Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева

</td> <td> ремонт оборудования ТП №№2331, 3206

</td> </tr> </table> Чуйская область

<table border="1"> <tr> <td> Районы электросетей

</td> <td> Населенный пункт

</td> <td> Время

</td> <td> Причина

</td> </tr> <tr> <td> с

</td> <td> до

</td> </tr> <tr> <td> Аламединский

</td> <td> с. Лесхозное, ж/м МТФ-2

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> реконструкция ЛЭП 10 кВ от подстанции "Нижняя Ала-Арча"

</td> </tr> <tr> <td> Сокулукский

</td> <td> с. Первое Мая (ул.Малабек, Сырдыбай, Калык, Жаштык, Набережная, Свободы, Веселая)

</td> <td> 09:00

</td> <td> 17:00

</td> <td> монтаж и перенос опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Сокулук"

</td> </tr> <tr> <td> с. Сокулук (ул.Фрунзе, Степная), Арал (ул.Картанбаева, Чолпон)

</td> <td> замена опор ЛЭП 10 кВ от подстанции "Александровка"

</td> </tr> <tr> <td> с. Кашка-Баш (ул.Проектируемая, Виноградная, Исманова), Селекционное (ул.Парковая, Кипкалова)

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 0,4 кВ от ТП №№389, 1352

</td> </tr> <tr> <td> с. Достук (ул.Достук)

</td> <td> капитальный ремонт ТП №1699

</td> </tr> <tr> <td> Жайылский

</td> <td> с. Ийри-Суу, Эриктуу

</td> <td> 08:30

</td> <td> 17:00

</td> <td> очистка порослей деревьев вдоль охранной зоны ЛЭП 10 кВ от подстанции "Очистные сооружения"

</td> </tr> <tr> <td> с.Петропавловка (ул.Ключевая, Краснооктябрьская)

</td> <td> техобслуживание ТП №152

</td> </tr> </table>