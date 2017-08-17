Доллар США: 68.7110 (-0.024) 
Евро: 80.5774 (-0.2343) 
Золото: 41.34 $/гр (+0.5) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 августа возможны перерывы в электроснабженииВ некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 августа возможны перерывы в электроснабженииВ Бишкеке обсудили текущее состояние "Бишкекводоканала"В Бишкеке обсудили текущее состояние "Бишкекводоканала"

Гордимся! Студент из Кыргызстана выиграл стипендию на обучение в Финляндии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443343-ru.html

Похожие новости

Дожди в ряде областей — прогноз погоды по Кыргызстану на 18 августа

Кыргызстан-Узбекистан. Прорыв в отношениях и реальные перспективы сближения

В горах Алматинской области задержали вооруженного кыргызстанца

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов примут участие 215 кыргызстанцев

Кыргызстан-Узбекистан: Прорыв в отношениях и реальные перспективы сближения

17 августа 2017, 21:27       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Кыргызстанец Жоомарт Кааров, обучающийся в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), выиграл стипендию на обучение в Финляндии, сообщили в управлении международного сотрудничества ТИУ.
Жоомарт учится на первом курсе магистратуры Института геологии и нефтегазодобычи. Он был отобран для прохождения обучения в Университете Хельсинки - крупнейшем вузе Финляндии и одном из лидирующих исследовательских университетов Европы.
Такого успеха кыргызстанец добился с помощью сотрудников управления международного сотрудничества, подав заявку на стипендию по программе "Север Северу" в рамках Университета Арктики, сообщили в ТИУ.
Проходить обучение в Финляндии Кааров будет с августа по декабрь текущего года, получая ежемесячную стипендию в размере 750 евро. В финском вузе он планирует получить новые знания в рамках своей специальности, а также международный опыт, который поможет его профессиональному развитию и повысит компетенцию.
"Я рад, что управление международного сотрудничества в нашем опорном университете так активно помогает своим студентам пробиться на учебную практику за рубеж. В Финляндии планирую достойно представить свою альма-матер, а также закрепить знания, полученные в ТИУ", - сказал кыргызстанец.
Помимо Жоомарта, готовящегося к прохождению стажировки в Финляндии, за рубеж на учебную стажировку собираются еще несколько студентов тюменского университета.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум