Гордимся! Студент из Кыргызстана выиграл стипендию на обучение в Финляндии

17 августа 2017, 21:27 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Кыргызстанец Жоомарт Кааров, обучающийся в Тюменском индустриальном университете (ТИУ), выиграл стипендию на обучение в Финляндии, сообщили в управлении международного сотрудничества ТИУ.

Жоомарт учится на первом курсе магистратуры Института геологии и нефтегазодобычи. Он был отобран для прохождения обучения в Университете Хельсинки - крупнейшем вузе Финляндии и одном из лидирующих исследовательских университетов Европы.

Такого успеха кыргызстанец добился с помощью сотрудников управления международного сотрудничества, подав заявку на стипендию по программе "Север Северу" в рамках Университета Арктики, сообщили в ТИУ.

Проходить обучение в Финляндии Кааров будет с августа по декабрь текущего года, получая ежемесячную стипендию в размере 750 евро. В финском вузе он планирует получить новые знания в рамках своей специальности, а также международный опыт, который поможет его профессиональному развитию и повысит компетенцию.

"Я рад, что управление международного сотрудничества в нашем опорном университете так активно помогает своим студентам пробиться на учебную практику за рубеж. В Финляндии планирую достойно представить свою альма-матер, а также закрепить знания, полученные в ТИУ", - сказал кыргызстанец.

Помимо Жоомарта, готовящегося к прохождению стажировки в Финляндии, за рубеж на учебную стажировку собираются еще несколько студентов тюменского университета.

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