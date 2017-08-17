Известный журналист Омурзаков возмущается, что коррупционера объявляют патриотом и требуют его освобождения

17 августа 2017, 21:09 Комментарии

Известный журналист Ырысбек Омурзаков возмущается, что коррупционера объявляют патриотом и требуют его освобождения. Об этом он написал на своей странице на "Фейсбук".

"Мы требуем от власти начать борьбу с коррупцией и наказать коррупционеров, но как только коррупционер оказывается в тюрьме, мы объявляем его патриотом и требуем его освобождения", — выразил свое возмущение известный журналист Ырысбек Омурзаков, говоря об итогах судебного процесса над политиком Омурбеком Текебаевым.

Журналист вопрошает реакции и позиции отдельных политиков и граждан, недовольных решением суда. "Вопрос — Где логика и здравый смысл?" — написал он.