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В Бишкеке обсудили текущее состояние "Бишкекводоканала"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443341-ru.html

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17 августа 2017, 21:19       Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заслушал информацию о текущем состоянии и перспективах развития производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал".
Как сообщили 17 августа в пресс-службе мэрии, в ходе обсуждения были затронуты вопросы улучшения обеспечения питьевой водой населения жилых массивов, реконструкции существующих очистных сооружений, развитие сетей канализации и водоснабжения.
Во время совещания глава муниципалитета поручил соответствующим службам провести информационную работу с населением и хозяйствующими субъектами по вопросам рационального и целевого использования питьевой воды, а также представить предложения по развитию и улучшению системы водоснабжения столицы.
На встрече приняли участие вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, начальник ПЭУ "Бишкекводоканал" Асылбек Исаев и сотрудники предприятия.

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