В Бишкеке обсудили текущее состояние "Бишкекводоканала"

17 августа 2017, 21:19 Комментарии

Мэр Бишкека Албек Ибраимов заслушал информацию о текущем состоянии и перспективах развития производственно-эксплуатационного управления "Бишкекводоканал".

Как сообщили 17 августа в пресс-службе мэрии, в ходе обсуждения были затронуты вопросы улучшения обеспечения питьевой водой населения жилых массивов, реконструкции существующих очистных сооружений, развитие сетей канализации и водоснабжения.

Во время совещания глава муниципалитета поручил соответствующим службам провести информационную работу с населением и хозяйствующими субъектами по вопросам рационального и целевого использования питьевой воды, а также представить предложения по развитию и улучшению системы водоснабжения столицы.

На встрече приняли участие вице-мэр Бишкека Эркинбек Исаков, начальник ПЭУ "Бишкекводоканал" Асылбек Исаев и сотрудники предприятия.