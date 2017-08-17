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Нацкомиссия по госязыку: Текебаев сдал тест на знание кыргызского языкаНацкомиссия по госязыку: Текебаев сдал тест на знание кыргызского языка

Омурбек Текебаев сдал тест на знание госязыка в СИЗО ГКНБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443340-ru.html

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17 августа 2017, 20:53       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Приговоренный к восьми годам лишения свободы политик Омурбек Текебаев прошел тест на знание кыргызского языка в качестве претендента на участие в выборах президента Кыргызстана, говорится на сайте Национальной комиссии по государственному языку.
10 августа члены Центризбиркома запретили Текебаеву сдавать тест на знание госязыка, так как над ним шел судебный процесс. В среду, 16 августа, суд признал лидера парламентской фракции "Ата Мекен" коррупционером и лишил его свободы на восемь лет.
"По итогам теста Омурбек Текебаев набрал 93,75 балла и получил сертификат на знание государственного языка", - говорится в сообщении госкомиссии.
Ведомство ссылается на закон о выборах президента, а также на постановление правительства от 13 июля 2017 года, предписывающее начало приема теста на знание госязыка у всех желающих участвовать в выборах главы государства.
О том, что Текебаев сдал тест, находясь в СИЗО ГКНБ, также сообщил его адвокат Искен Афиджанов. С его слов, подзащитный рассказал ему, что в следственный изолятор пришла сотрудница "Кыргызтеста". После того как Текебаев ответил на все вопросы, она запечатала конверт и ушла. Юрист выразил недоумение, почему экзаменационный орган действовал вразрез с решением Центризбиркома.
18 июня этого года документы Омурбека Текебаева были переданы в Центризбирком. Решение о выдвижении своего лидера кандидатом в президенты партия приняла в марте. Ранее зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов рассказал агентству Sputnik Кыргызстан, что Текебаев сможет баллотироваться на выборах, если суд не вынесет обвинительный приговор.
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