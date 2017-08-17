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Нацкомиссия по госязыку: Текебаев сдал тест на знание кыргызского языка

Источник:
http://kabar.kg/news/natckomis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443339-ru.html

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17 августа 2017, 20:30       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Мирлан Киизбаев - Кабар/. Депутат Жогорку Кенеша, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев сдал тест и подтвердил знание государственного языка. Об этом сообщается на официальном сайте Национальной комиссии по государственному языку КР.
По данным Нацкомисии, Текебаев сдал тест сегодня, 17 августа. Он набрал 93,75 балла и получил сертификат о знании госязыка.
Как пояснил агентству "Кабар" зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов, полномочный представитель Текебаев должен представить сертификат о знании государственного языка в ЦИК.
Он отметил, что в компетенцию ЦИК не входит тестирование кандидатов на знание государственного языка.
Напомним, что вчера Первомайский районный суд Бишкека признал виновным Текебаева в коррупции и приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на 3 года занимать государственные должности.
Как заявили его адвокаты, они намерены обжаловать данное решение вышестоящей судебной инстанции.

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