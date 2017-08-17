Дожди в ряде областей — прогноз погоды по Кыргызстану на 18 августа

17 августа 2017, 20:13 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. В пятницу, 18 августа, в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях возможны дожди с грозами, в горных районах снег, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

В остальных регионах без осадков.

В Чуйской области ночная температура воздуха составит 11-16 градусов тепла, дневная +24...+29.

В Таласской области ночью +7...+12, днем от 23 до 28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +24...+30.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +18...+23.

В Оше ночью 13-15 градусов выше нуля, днем +26...+28.

В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 28-30 со знаком "плюс".

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