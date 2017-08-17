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Дожди в ряде областей — прогноз погоды по Кыргызстану на 18 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443338-ru.html

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17 августа 2017, 20:13       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. В пятницу, 18 августа, в Чуйской, Нарынской и Иссык-Кульской областях возможны дожди с грозами, в горных районах снег, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
В остальных регионах без осадков.
В Чуйской области ночная температура воздуха составит 11-16 градусов тепла, дневная +24...+29.
В Таласской области ночью +7...+12, днем от 23 до 28 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +24...+30.
В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +18...+23.
В Оше ночью 13-15 градусов выше нуля, днем +26...+28.
В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 28-30 со знаком "плюс".
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