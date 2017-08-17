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Без света останутся 24 улицы и два жилмассива в Бишкеке — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443337-ru.html

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17 августа 2017, 20:24       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. В некоторых районах Бишкека и Чуйской области в пятницу, 18 августа, ожидаются отключения электроэнергии, сообщила пресс-служба ОАО "Северэлектро".
Список районов Бишкека, которые могут остаться без света:
<ul> <li>с 9.00 до 18.00 - по проспектам Эркиндик, Чуй, улицам Щербакова, Элебесова, Тыныстанова, Щусева, Магаданской, Васильева, Маяковского, Сеченова, Удмуртской, Кишиневской, Акылбекова, Армавирской, Хивинской, Достоевского;</li> <li>с 9.00 до 17.00 - по проспекту Жибек Жолу, улицам Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева, Ташкентской, Исанова, Профессора Зимы, Белгородской (дом №67) и в жилмассиве "Арча-Бешик" (по улицам Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1);</li> <li>с 9.00 до 16.00 - в жилмассиве "Кок-Жар" по улицам Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра.</li> </ul> Список районов Чуйской области, где с 9.00 до 17.00 возможны отключения:
<ul> <li>в Аламудунском районе в селе Лесхозном и жилмассиве МТФ-2;</li> <li>в Сокулукском районе в селах Первое Мая (по улицам Малабек, Сырдыбай, Калык, Жаштык, Набережной, Свободы, Веселой), Сокулук (по улицам Фрунзе, Степной), Арал (по улицам Картанбаева, Чолпон), Кашка-Баш (по улицам Проектируемой, Виноградной, Исманова), Селекционное (по улицам Парковой, Кипкалова) и в селе Достук на одноименной улице;</li> <li>в Жайыльском районе в селах Ийри-Суу, Эриктуу, Петропавловка (по улицам Ключевой и Краснооктябрьской).</li> </ul> Отключения возможны из-за ремонта оборудования, ЛЭП и внутридомовых сетей.
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