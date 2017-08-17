Узбекистан сокращает чёрный список диссидентов

17 августа 2017, 20:00 Комментарии

Бишкек, 17.08.17. /Кабар/. Власти Узбекистана значительно сокращают чёрный список, куда вошли предполагаемые боевики и диссиденты, сообщили чиновники и государственные СМИ страны. Решение руководства может оживить надежды на либерализацию режима в бывшей советской республике, сообщает агентство "Рейтер".

Западные активисты и правозащитники долгое время критиковали политику Узбекистана в вопросах демократии и защиты прав человека, утверждая, что власти мусульманской страны создали чёрный список, чтобы задушить инакомыслие.

При прежнем президенте Исламе Каримове, который железной рукой управлял Узбекистаном в течение 27 лет до самой смерти, все люди, попадавшие в черный список, подвергались общественному порицанию, даже не будучи обвиненными в уголовных преступлениях. Им приходилось сообщать властям о своем местопребывании, а покинуть свой город или деревню они могли только получив разрешение.

Узбекистан говорит о серьёзных угрозах для своей безопасности, в том числе со стороны боевиков-исламистов, но вместе с тем, новому президенту Шавкату Мирзиёеву нужны иностранные инвестиции для модернизации экономики и создания рабочих мест.

Недавно Мирзиёев сделал несколько осторожных шагов на пути к либерализации правил валютной торговли и получения выездных виз, а также упомянул о необходимости реабилитировать тех, кого "ввели в заблуждение" радикальные группировки.

Правительство никогда не разглашало, сколько людей попали в чёрный список и не объявляло открыто о его сокращении, однако в государственных СМИ было несколько сообщений об этом процессе, который в отдельных случаях сопровождался и публичными церемониями.

СМИ сообщили, что сокращение списка произошло по инициативе президента, который пришёл к власти в самой густонаселённой стране Центральной Азии в сентябре прошлого года после смерти Каримова.

Два государственных органа - Комитет по делам религий и Управление мусульман Узбекистана - подтвердили, что процесс сокращения списка действительно происходит, хотя не назвали точные данные по стране.

Решение об исключении из списка принимается отдельно для каждого случая решением специальных комиссий, куда входят чиновники и представители исламского духовенства, сказал Рейтер член одной из таких комиссий.

"По нашему округу в списке было примерно 650 человек, из них 570 получили прощение и были вычеркнуты из списка", - сказал член комиссии на условиях анонимности.

"Многие из них действительно были членами запрещённых экстремистских группировок, сидели в тюрьме и были освобождены по истечении срока или по амнистии", - сказал источник.