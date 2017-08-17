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Премьер Жээнбеков осмотрел строящиеся школы Чуйской области

 

Фотографии: kabar.kg

               

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443335-ru.html

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17 августа 2017, 20:10       Комментарии

БИШКЕК, 17.08.17. /Кабар/. Учитель – это благородная профессия, в которую приходят по зову сердца. Об этом Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сказал сегодня, 17 августа, во время встречи с учителями неполной средней школы №3 в селе Ивановка. Обучаются в ней 520 школьников.
Как сообщает пресс-служба правительства, Жээнбеков ознакомился с состоянием учебного заведения, затем побеседовал с преподавателями.
Учителя обратились к главе правительства с просьбой оказать содействие в строительстве новой школы. Нынешнее здание нуждается в капитальном ремонте и не рассчитано на большое количество учащихся.
Премьер-министр сообщил, что вопрос строительства типового здания школы будет рассмотрен. Вместе с этим будет проведен капремонт существующего здания. Учебный процесс необходимо организовать в две смены, чтобы позволит частично решить вопрос нехватки учебных помещений.
"Учитель – это благородная профессия, в которую приходят по зову сердца. Будущее детей и страны в ваших руках. Учитывая это, развитию системы образования в республике уделяется самое пристальное внимание. Строятся новые школы, делается ремонт в действующих. За последние шесть лет построено 309 новых школ. Одновременно с этим по всей стране идет поэтапное подключение учебных заведений к интернету. Эта работа, включая социальную поддержку учителей и повышение зарплат, будет продолжена", - подчеркнул Жээнбеков.
Далее премьер-министр ознакомился с ходом строительства средней школы в селе Уч-Эмчек, рассчитанной на 138 ученических мест.
В ходе встречи с премьер-министром жители села попросили ускорить возведение этой школы, рассмотреть вопрос строительства спортзала в будущем году, а также оказать содействие в ремонте внутренних дорог.
Жээнбеков поручил соответствующим госорганам оказать содействие в скорейшем завершении здания новой школы и изучить вопрос строительства спортивного зала в 2018 году.
Затем Жээнбеков ознакомился с ходом строительства средней школы имени И.Байбекова в селе Ак-Сай. Новое учебное заведение рассчитано на 150 ученических мест. Сдать объект в эксплуатацию планируется через месяц.
Глава правительства особое внимание обратил на качество возводимых объектов, финансирование которых осуществляется из республиканского бюджета, а также необходимость использования строительных материалов отечественного производства.

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