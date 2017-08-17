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Таймлапс с фотоловушек — Крадущийся барс

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443334-ru.html

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17 августа 2017, 19:45       Комментарии

В городе Бишкек 23-25 августа пройдет Международный форум по сохранению снежного барса.
Планируется, что на форуме соберутся руководители и представители правительств 12 стран ареала обитания снежного барса, а также другие заинтересованные страны - лидеры международных и донорских учреждений, природоохранных и научных организаций.
В преддверии форума АКИpress представляют вниманию читателя снимки с фотоловушек, сделанные в Сарычат-Эрташском заповеднике с октября 2016 года до начала 2017 года. Снимки агентству АКИpress предоставил Фонд по защите снежного барса в Кыргызстане (Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan).
Снежный барс является характерным представителем фауны высоких скалистых гор Средней и Центральной Азии. Среди крупных кошачьих снежный барс является единственным постоянным обитателем высокогорий.
Фотоловушки засняли, как снежный барс, предположительно, крадется за своей добычей и готовится к прыжку:
Каждый снежный барс обитает в границах строго определенной индивидуальной территории. Однако он не защищает агрессивно территорию от других представителей своего вида.
Для того, чтобы пометить свою территорию, барс делает поскребы на скалах, оставляет пахучие метки. Одним из возможных причин подобного поведения специалисты указывают то, что таким образом самец находит самку. Территория обитания взрослого самца может перекрываться индивидуальными участками обитания от одной до трех самок.

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