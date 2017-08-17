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О разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан - министр КРО разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан - министр КР

"Азия MIX" и Тыныбекова представят КР на фестивале молодежи в Сочи

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443333-ru.html

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17 августа 2017, 19:15       Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Команда КВН "Азия MIX" и двукратная чемпионка Азии по борьбе Айсулуу Тыныбекова представят Кыргызстан на молодежном фестивале в Сочи, сообщила в ходе видеомоста член национального комитета по подготовке к МФ Бермет Каниметова.
Видеомост прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан и объединил площадки в 11 странах.
В октябре в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который соберет 20 тысяч участников. От Кыргызстана вылетят 215 человек.
Мероприятие объединит молодых представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и других.
"В числе прочих страну представят "Азия MIX", полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Айдана Оторбаева, Айсулуу Тыныбекова и другие", - рассказала Каниметова.
Фестиваль будет проходить в Москве, но основная программа перенесена в Сочи. В его программу включены образовательные семинары, спортивные и интеллектуальные соревнования.
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