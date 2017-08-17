"Азия MIX" и Тыныбекова представят КР на фестивале молодежи в Сочи

17 августа 2017, 19:15 Комментарии

БИШКЕК, 17 авг - Sputnik. Команда КВН "Азия MIX" и двукратная чемпионка Азии по борьбе Айсулуу Тыныбекова представят Кыргызстан на молодежном фестивале в Сочи, сообщила в ходе видеомоста член национального комитета по подготовке к МФ Бермет Каниметова.

Видеомост прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан и объединил площадки в 11 странах.

В октябре в Сочи пройдет XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, который соберет 20 тысяч участников. От Кыргызстана вылетят 215 человек.

Мероприятие объединит молодых представителей творческих профессий, инженеров, журналистов, преподавателей и ученых, политиков и других.

"В числе прочих страну представят "Азия MIX", полузащитник сборной Кыргызстана по футболу Айдана Оторбаева, Айсулуу Тыныбекова и другие", - рассказала Каниметова.

Фестиваль будет проходить в Москве, но основная программа перенесена в Сочи. В его программу включены образовательные семинары, спортивные и интеллектуальные соревнования.

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