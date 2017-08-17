Феномен сакральных мест будут изучать в Восточном Казахстане

17 августа 2017, 18:56 Комментарии

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о приоритетных направлениях деятельности региона в рамках реализации программы модернизации общественного сознания, передает корреспондент МИА "Казинформ". По его словам, программа позволит решить основные проблемные вопросы региона.

"Мы имеем в целом 33 разного рода подпрограммы. Считаем, в течение пяти лет эта программа будет стоить достаточно серьезных средств, но все это окупаемо, поскольку решает ключевые задачи, которыми мы не занимались 25 лет назад. Поэтому все наших три университета -Шакарима, Аманжолова, Серикбаева - вовлечены в этот непростой и очень интересный процесс", - сказал Даниал Ахметов в рамках третьего заседания Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК. При этом, как подчеркнул аким, работа касается не только научного сектора.

"Это, прежде всего, исследовательская работа, в том числе и для наших школьников. Поэтому этот сектор очень важен. Я остановлюсь на ключевой программе "Цивилизационный феномен Восточного Казахстана". Одно из направлений - сакральные места Казахстана. Мы хотим, чтобы эти места не просто так назывались или были благоустроены, нам нужно провести серьезно научное исследование, нужно понять, в чем была идеология наших предков, почему эти сакральные места сегодня привлекают огромный приток людей", - сказал он.

Говоря о программе в целом, Ахметов отметил, что "Рухани жанғыру" основана на очень серьезной философской работе Главы государства. "Это глубокий анализ прошедшего периода времени, я бы сказал не только прошедшего, скажем, советского периода, но в глубину веков - это осмысление сегодняшнего дня и взгляд в будущее. Безусловно, всех нас интересует, в чем феномен патриотизма наших предков, почему нам удавалось отстаивать огромные территории, в чем был идеологический скреп.

Почему, несмотря на могущественных соперников, наши предки отстояли эту огромную территорию, что объединяло наш народ того периода времени. Вот вопросы, на которые дает ответы работа нашего Президента. Безусловно, это анализ сегодняшнего дня, когда мы видим многочисленные межэтнические столкновения. Мы видим, как государства делятся по этническим, конфессиональным и многим другим проблемам, которые существуют. И новый технологический уклад, который требует совершенного другого подхода, другого уровня знаний, безусловно, должен основываться на совершенно другом, том, что называется "идеологией нации", - подчеркнул Д. Ахметов.

Источник:Казинформ