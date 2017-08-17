О разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан - министр КР

17 августа 2017, 19:00 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Министр транспорта и дорог Кыргызстана Жамшитбек Калилов рассказал СМИ о разногласиях, которые препятствуют началу строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, сообщает Podrobno.uz.

"Проект строительства новой железнодорожной магистрали Китай-Кыргызстан-Узбекистан сегодня на встрече обсуждался, у нас теперь трехстороннее обсуждение – Узбекистан, Кыргызстан и Китай", – сказал министр по итогам заседания межправительственной кыргызско-узбекской комиссии по двустороннему сотрудничеству, прошедшей в госрезиденции "Ала-Арча" в Бишкеке.

По его словам, стороны еще раз соберутся и этот вопрос обозначен, как один из пунктов повестки дня.

"В перспективе дорогу будем строить. Выгрузка будет или в Жалал-Абаде, или в Кара-Суу – окончательно решено, что на нашей территории будет пункт выгрузки, потом будем решать, где конкретно. В прошлом году из Узбекистана первая делегация приезжала в Бишкек. Сегодня уже второй раз, когда мы именно по железной дороге обсуждаем вопрос. Мне кажется, если мы к консенсусу именно по выбору трассы придем, тогда будет решен вопрос о начале строительства. Мы сейчас предлагаем свой вариант Китаю и Узбекистану, чтобы мы могли развить внутреннюю сеть дорог, учитывая наши национальные интересы. Их пока этот вариант не устраивает, китайская сторона говорит, чтобы им дали только транзит. Мы не согласны, учитывая наши климатические условия, нужно развить и внутреннюю сеть железных дорог. Разногласия именно в этом вопросе, больше разногласий нет", – сказал он.

Как ранее отметил заместитель председателя правления АО "Узбекистон темир йуллари" Даврон Дехканов, есть ряд технических вопросов, которые находятся на стадии переговоров между китайскими и кыргызскими железными дорогами. Это, прежде всего, вопросы, связанные с разницей колеи.

"В Узбекистане колея 1520 миллиметров, в Китае – 1435 миллиметров. Каким образом будет осуществляться перевалка грузов, на какой станции, где будет находиться этот терминал – все эти вопросы пока являются открытыми. Но мы надеемся, что в рамках проекта "Один пояс – один путь" этот проект будет реализован", – сказал Даврон Дехканов.

По предварительным данным, реализация проекта позволит сократить пути из Восточной Азии в страны Ближнего Востока и Южной Европы на 900 километров, а сроки уменьшатся на 7-8 суток. Кроме того, строительство обеспечит развитие транспортной инфраструктуры стран Центральной Азии, предоставит им удобный выход к портам Персидского залива и Тихого океана, обеспечит стимулирование освоения и использования природных ресурсов стран региона.