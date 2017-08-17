День 17 Августа: Вечный оппозиционер Текебаев сошел со сцены?

17 августа 2017, 19:15 Комментарии

Депутат Омурбек Текебаев вчера осужден на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и невозможностью в дальнейшем занимать государственные должности на протяжении 3 лет.

Когда-то - в далеком 1990 году - 32-летний учитель физики из Базар-Коргонского района стал депутатом легендарного парламента. С этого момента начинается его карьера профессионального политика, который изучил юриспруденцию в рабочих группах по написанию новой Конституции. Параллельно он создает социалистическую партию "Ата Мекен".

С самого начала своей карьеры Текебаев начал позиционировать себя оппозиционером, был вице-спикером, кульминацией которого стал тандем с Куловым против Акаева на президентских выборах в 2000 году.

Политический расцвет Текебаева начался с "тюльпановой революции" 2005 года, где он играл ведущую роль на переговорах по сложению полномочий Акаева, а затем постреволюционным обустройством на посту спикера Жогорку Кенеш. Обещания тогдашнего и.о. президента Бакиева переписать Конституцию и урезать свои полномочия после избрания, естественно, были нарушены.

Борьба между Жогорку Кенешем, сформированного при Акаеве, и президентом Бакиевым приобрел острый характер в феврале 2006 года. Тогда спикер Текебаев предложил Бакиеву повеситься, если он мужчина. Отставка Текебаева со второй попытки не прекратила это противостояние. Оно продолжилось массовыми митингами и двумя изменениями в Конституцию. Только кардинальное переформатирование политического ландшафта осенью 2007 года под руководством главы администрации президента Медета Садыркулова - через роспуск Жогорку Кенеш, референдум по новой Конституции и новые выборы в Жогорку Кенеш - принесло некие элементы стабильности. Но это оказалось мнимой стабильностью - полная чистка политического поля от оппонентов открыла путь к Апрельской революции. Тогда "Ата Мекен", вокруг которого объединились оппозиционные фигуры, не был допущен в парламент.

Очередную попытку вернуть власть оппозиция предприняла на внеочередных президентских выборах в 2009 году. Тогда лидеры оппозиции объединились почти полностью, кроме Темира Сариева, который расщепил голоса оппозиции на севере страны.

Возвращение Текебаева в большую политику опять случилось на волне очередной кровавой смены режима и передела собственности в апреле 2010 года. Революционеры, обманутые в 2005 году, занялись Конституцией перед тем как легитимизировать Жогорку Кенеш и нового президента.

Президент с 2011 года, как самая стабильная и легитимная политическая фигура, постепенно консолидировал вокруг себя реальную власть в стране. К 2016 году встал вопрос о преемственности власти для президента и его окружения. Этот план предусматривал изменение Конституции, отцом которого Текебаев считал себя.

Означает ли приговор Текебаеву, что он проиграл политическую борьбу и пришло время сойти с политической арены? Скорее да, чем нет.

На последних парламентских выборах в 2015 году партия "Ата Мекен" еле уцепилась за места. Уже тогда поговаривали о кризисе в партии. Выборы в местные органы власти в 2016 году, в которых "Ата Мекен" провалился, не показав никаких результатов, еще раз убедили в партийном кризисе. Надлом в душе лидера партии нарастал.

Интересно, что в феврале этого года, когда Текебаев был в Вене, произошла утечка в прессу о возбуждении уголовного дела на Текебаева. Как мы понимаем, авторы утечки надеялись, что депутат не станет возвращаться на Родину.

Но он вернулся. Наверное, расчеты Текебаева строились из того, что его накопленные годами интеллектуальная сила и излюбленная позиция бороться из стана оппозиции, будут востребованы политическими оппонентами Атамбаева, которые сменят его на Олимпе и убедили его в неуязвимости и даже возможной победе. Но почти полугодовой судебный марафон и приговор районного суда показывает о безвозвратности времени, человеческих ресурсах и надломе.

Текебаев ушел из политики как лидер партии. Но это не означает, что он полностью уйдет из политики - просто его роль видоизменится. В будущем он будет исполнять роль консильери (советника) для новой волны политиков.

Наверное, это и есть специфический путь смены кыргызских политических элит...