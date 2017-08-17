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О разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан - министр КРО разногласиях по поводу строительства ж/д из КНР в Узбекистан - министр КР

ЦИК посчитал все 38 тыс. 643 подписи избирателей за О.Текебаева недействительными

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443329-ru.html

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17 августа 2017, 19:15       Комментарии

В Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов 17 августа прошло заседание по результатам проверки подписных листов кандидата на должность президента Кыргызстана Омурбека Текебаева.
Как сказала член рабочей комиссии по проверке подписей, 7 августа уполномоченный представитель депутата Жогорку Кенеша предоставил подписи избирателей в количестве 38 тыс. 643.
По ее словам, путем выборки были проверены 20% подписей или 7 тыс. 629, из которых 1 тыс. 627 оказались недостоверными и недействительными, что при умножении данного числа на 5, как того требует закон, 8 тыс. 135 считаются недостоверными.
Также она отметила, что сбор подписей должен финансироваться из средств, находящихся в избирательном фонде.
Однако, добавила представитель Центризбиркома, РСК-Банк подтвердил, что средств на счету нет, их движение в фонде составляет 0 сомов, в следствие чего рабочая группа предлагает считать все 38 тыс. 643 подписи недействительными из-за нарушения порядка финансирования.
Уполномоченный представитель Алмазбек Жолдошбеков сообщил, что для распечатки подписных листов и сбора подписей не понадобилось средств: у кандидата есть свои бумага, ксерокс, картриджи и ручки.
Член комиссии Гульнара Джурабаева отметила, что узнавала относительно средств в фонде, и ей сказали, что представители оплатят расходы по сборам подписей после подтверждения их достоверности. "Остальные подписи достоверны, и их достаточно. Мы по ним должны решать", - добавила она.
Ее коллега Елена Джилкичиева заявила, что, если бы речь шла о другом кандидате, Г.Джурабаева говорила бы по-другому. "А так как речь идет об этом кандидате, вы говорите иное. Некрасиво делаете", - обратилась она.
В результате обсуждения члены ЦИК согласились с предложением рабочей группы. "За" проголосовали 9, "против" - Г.Джурабаева.
Заместитель председателя Абдыжапар Бекматов сообщил, что глава Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова в командировке, но, ознакомившись с протоколом, она оставила письменное уведомление о голосовании "за" его содержание.
Кроме того, стало известно, что Кыргызтест провел Омурбеку Текебаеву тестирование на знание государственного языка в СИЗО. В ЦИК пока о результатах не знают, однако уполномоченный представитель О.Текебаева отметил, что сертификат О.Текебаеву вручат сегодня или завтра.

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