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В каких районах Бишкека и Чуйской области 18 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443327-ru.html

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17 августа 2017, 18:30       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 18 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 16:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улицы Тон, Арстанбап, Молдокулова, Куйручук, Ой-Терскен, Санжыра).
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Кок-Жар" (улица Улан), улицы Щусева, Тыныстанова, Магаданская, Васильева, Маяковского, Сеченова, Элебесова, Щербакова, бульвар Эркиндик;
– улицы Удмуртская, Кишиневская, Акылбекова, Армавирская, Хивинская, Достоевского, проспект Чуй.
С 9:00 до 17:00:
– улица Белгородская №67;
– жилмассив "Арча-Бешик" (улицы Бакаева, Кара-Коо, Арча-Бешик, Баба-Ата, Арча-1);
– улицы Ташкентская, Исанова, Профессора Зимы, проспект Жибек Жолу;
– улицы Орозбекова, Токтогула, Айни, Джунусалиева.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Лесхозное, жилмассив "МТФ-2";
– село Первое Мая (улицы Малабек, Сырдыбай, Калык, Жаштык, Набережная, Свободы, Веселая);
– села Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон);
– села Кашка-Баш (улицы Проектируемая, Виноградная, Исманова), Селекционное (улицы Парковая, Кипкалова);
– село Достук (улица Достук).
С 8:30 до 17:00:
– села Ийри-Суу, Эриктуу;
– село Петропавловка (улицы Ключевая, Краснооктябрьская).

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