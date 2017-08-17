Таджикским банкам вновь понадобится помощь, считает Всемирный Банк

17 августа 2017, 18:49 Комментарии

Происходящий в настоящее время анализ качества активов таджикских банков может выявить новые потребности в капитализации. Это будет стоить бюджету дополнительных затрат, считают аналитики Всемирного банка.

Они отмечают, что после рекапитализации двух банков ("Агроинвестбанк" и "Точиксодиротбанк") коэффициент достаточности капитала резко возрос с 6% сентября 2016 года до 15% на конец года.

"Несмотря на то, что вливание ликвидных средств за счет экстренной помощи укрепило показатели ликвидности, ее распределение по всей системе остается неравномерным из-за слабых сторон межбанковского рынка", - говорится в докладе Всемирного банка "Таджикистан: Уверенный рост с неоднозначными перспективами".

В докладе подчеркивается, что первые признаки кризиса 2016 года в финансовом секторе были очевидны еще в 2013 году, когда коэффициент необслуживаемых кредитов неожиданно удвоился до 15,9%, по сравнению с 8 процентами в 2010-2012 гг.

"Риски, связанные с ненадлежащей практикой кредитования, включая директивное кредитование и неудовлетворительное управление рисками, еще более усилились из-за недостатков корпоративного управления и низких уровней капитализации в ключевых банках", - отмечают его авторы.

Они полагают, что начало экономической рецессии в России в 2014-2016 годах усугубило ситуацию. "Одновременное падение объема денежных переводов привело к уменьшению частного потребления и минимальной марже прибыли на внутреннем рынке. В результате показатели качества активов банков быстро ухудшились, а необслуживаемые кредиты выросли с 25% в 2014 году до 54% к концу 2016 года. Заявленный агрегированный коэффициент достаточности капитала банковской системы сократился почти в два раза с 22,1% в 2013 году до 11,5% на начало 2016 года", - говорится в докладе.

Отмечается, что неспособность банков выполнять как свои пруденциальные, так и операционные обязательства привела к тому, что регулятор (Нацбанк Таджикистана) назначил временных администраторов для "Фононбанка" в январе 2016 года, а для "Таджромбанка" и "Точиксодиротбанка" в мае 2016 года. "Несмотря на серьезные проблемы, отношение к "Агроинвестбанку" было снисходительным, временная администрация в этот банк не была назначена", - подчеркивается в докладе.

Напоминается, что срок работы данных временных администраторов несколько раз продлевался, поскольку в конце 2016 года и в начале 2017 года были приняты решения относительно рекапитализации или ликвидации банков.

Источник: Азия плюс