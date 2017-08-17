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Ш.Мирзиеев принял министра обороны Казахстана в Ташкенте

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/http-kaba...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-443323-ru.html

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17 августа 2017, 18:44       Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в четверг принял министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, прибывшего с официальным визитом в Ташкент, сообщает агентсово "Тренд".
В ходе беседы рассмотрены вопросы эффективного взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств, в том числе в сфере промышленной кооперации и подготовки военных кадров.
Стороны отметили динамично развивающееся сотрудничество между двумя странами.
Устойчивыми темпами растут объемы товарооборота, реализуются крупные совместные проекты в различных отраслях экономики, заметно расширилось практическое сотрудничество в сфере автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения.
В качестве важного и перспективного направления двусторонних отношений обозначено развитие военного и военно-технического сотрудничества.
Жасузаков передал приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Гость подчеркнул заинтересованность и готовность своей страны к дальнейшему расширению узбекско-казахстанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах.
Как сообщалось, в ходе двухдневного визита делегация Казахстана посетит Самарканд, где министр Жасузаков побывает в комплексе Хазрати Хизр и почтит память первого президента республики Ислама Каримова.
Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков проведет переговоры в министерстве обороны Узбекистана. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений.

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