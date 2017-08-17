Ш.Мирзиеев принял министра обороны Казахстана в Ташкенте

17 августа 2017, 18:44 Комментарии

Бишкек, 17.08.17 /Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в четверг принял министра обороны Казахстана Сакена Жасузакова, прибывшего с официальным визитом в Ташкент, сообщает агентсово "Тренд".

В ходе беседы рассмотрены вопросы эффективного взаимодействия между оборонными ведомствами двух государств, в том числе в сфере промышленной кооперации и подготовки военных кадров.

Стороны отметили динамично развивающееся сотрудничество между двумя странами.

Устойчивыми темпами растут объемы товарооборота, реализуются крупные совместные проекты в различных отраслях экономики, заметно расширилось практическое сотрудничество в сфере автомобильного, железнодорожного и авиационного сообщения.

В качестве важного и перспективного направления двусторонних отношений обозначено развитие военного и военно-технического сотрудничества.

Жасузаков передал приветствия и наилучшие пожелания президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Гость подчеркнул заинтересованность и готовность своей страны к дальнейшему расширению узбекско-казахстанского взаимовыгодного партнерства в военной и военно-технической сферах.

Как сообщалось, в ходе двухдневного визита делегация Казахстана посетит Самарканд, где министр Жасузаков побывает в комплексе Хазрати Хизр и почтит память первого президента республики Ислама Каримова.

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков проведет переговоры в министерстве обороны Узбекистана. По итогам переговоров стороны планируют подписать ряд двусторонних соглашений.