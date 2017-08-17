"Выбери своего президента" – Голосование завершено

17 августа 2017, 18:51 Комментарии

Завершен очередной онлайн-опрос "За кого вы проголосовали, если бы президентские выборы прошли сегодня?"*

Голосование стартовало 8 августа и завершилось 17 августа в 18:00.

Голоса кандидатов распределились следующим образом:

Всего в опросе приняли участие 5858 пользователей.

Львиная доля пользователей отдала свои голоса за двух кандидатов: Сооронбая Жээнбекова - 43,68% (2559 голосов) и Омурбека Бабанова - 39,98% (2342 голоса).

Идущий следом Темир Сариев набрал 7,55% (442 голоса). Больше половины из 52 представленных претендентов не набрали ни одного голоса.

Согласно выборному законодательству, если кандидат не набирает свыше 50% голосов избирателей, то первые два кандидата, набравшие больше всего голосов, выходят во второй тур.

Таким образом в опросе АКИpress нет однозначного победителя - в виртуальный "второй тур" вышли Жээнбеков и Бабанов.

Подробный отчет о голосовании будет опубликован в ближайшее время.

Проголосовать за кандидата можно было через мобильное приложение АКИpress последних версий, которое доступно для устройств на платформах Android (GooglePlay) и iOS (AppStore).

Основной принцип голосования:

Одно устройство - один голос

С одного мобильного устройства отдать голос за кандидата можно только один раз, что затрудняет попытки так называемой "накрутки" голосов.

Подобные опросы проводятся регулярно - 1 раз в месяц.

Выборы президента пройдут осенью**, когда истекает 6-летний срок полномочий нынешнего президента Алмазбека Атамбаева.

Дата голосования - 15 октября 2017 года.

* - Голосование в приложении АКИpress не является официальным.

** - Согласно Конституции, президентом может быть избран гражданин Кыргызской Республики не моложе 35 лет и не старше 70 лет, владеющий государственным языком и проживающий в республике в совокупности не менее 15 лет.